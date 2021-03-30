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محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير بلجيكا التعاون المشترك

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:12 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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استقبل اليوم الثلاثاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه، "فرانسوا كورنيه ديلزيوس"، سفير بلجيكا لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لتطوير أطر التعاون المشتركة وتعزيز وتقوية العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة، جاء ذلك بحضور عمرو الديب، القنصل الفخرى لبلجيكا.

وقد رحب المحافظ بسفير بلجيكا في عروس البحر الأبيض المتوسط عاصمة مصر الثانية، مؤكدًا أن محافظة الإسكندرية على أتم الإستعداد لتعزيز التعاون بين الجانبين في جميع المجالات وخاصة في مجال التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي، مشيرًا إلى أن الإسكندرية لديها العديد من مقومات الجذب ليس فقط في المجال السياحي لكن أيضا على الصعيد التجاري والاقتصادي والثقافي.

من جانبه؛ وجه السفير الشكر للمحافظ علي حفاوة الاستقبال، معربًا عن سعادته البالغة في التواجد في مدينة الإسكندرية لما لها من عوامل جذب سياحي كبيرة، مؤكدًا على رغبته فى زيادة توطيد العلاقات بين الجانبين.

وأضاف أن الإسكندرية من أهم محافظات الجمهورية ولها طابع مميز، وأنه سيعمل على دفع وتنمية العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وخاصة في مجال الاستثمار وسيكون هناك مزيد من التعاون بين جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية وجمعية رجال الأعمال ببلجيكا لزيادة حجم الواردات والصادرات بين البلدين مما يسهم في التنمية الاقتصادية بشكل عام.
محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير بلجيكا التعاون المشترك
محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير بلجيكا التعاون المشترك
محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير بلجيكا التعاون المشترك
محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير بلجيكا التعاون المشترك
محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير بلجيكا التعاون المشترك
محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير بلجيكا التعاون المشترك

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