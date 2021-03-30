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كارتيرون: أعمل على علاج مشاكل لاعبي الزمالك

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:13 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه تولى المهمة في ظروف صعبة، وحالة اللاعبين النفسية لم تكن جيدة، وكانت هناك مشاكل نفسيه لدى اللاعبين، كما أن النتائج لم تكن جيدة في بطولة أفريقيا.

وأضاف المدير الفني في تصريحات خاصة للموقع الرسمي بالزمالك أنه يسعى منذ عودة لعلاج السلبيات، موضحا أنه شاهد مجموعة من اللاعبين لديهم مشاكل بدنية ونفسية ويحرص على علاجها في الفترة الحالية.

وقال كارتيرون :” هدفي أن أجعل اللاعبين يحبون لعب كرة القدم ويستمتعون بذلك، لأنني وجدت الأمور صعبة بعد عودتي لتدريب الفريق”.

وشدد كارتيرون على أنه تولى المهمة قبل مباراة الترجي الأخيرة بيومين ولم يجد فترة كافية للعمل ولكنه حرص على تحفيز اللاعبين قبل اللقاء ولكن الأداء لم يكن على المستوى المطلوب.

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