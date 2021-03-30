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انتحار فتاة شنقاً بالحوامدية.. والتحريات: مرت بأزمة نفسية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:13 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أقدمت فتاة على الانتحار شنقًا داخل منزلها بمدينة الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طالبة مشنوقة داخل منزلها بنطاق القسم.



تحريات المباحث التي أجريت تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وسماع أقوال أسرة الفتاة، توصلت إلى أن الفتاة كانت تمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، ويوم الواقعة أقدمت على الانتحار عن طريق شنق نفسها، وعدم وجود أية شبهة جنائية حول وفاتها.



وجرى نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

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