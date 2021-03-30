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غدًا.. قطع المياه عن مناطق العجمي بالإسكندرية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:14 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ضعف وانقطاع المياه من منطقة وادى القمر غرب الإسكندرية غدا الأربعاء، وذلك نظرًا لآعمال الإحلال والتجديد فى خط رئيسى 1000 مم الناقل للمياه لمنطقة وادى القمر.
 
وأكدت الشركة فى بيان لها، أنه سوف يتم قطع المياه عن مناطق وادى القمر والعجمى والهانوفيل غدا الأربعاء، وإعادة ضخ المياه للضغوط الطبيعية فور الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد.
 
وكان المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الإسكندرية، قد تابع أعمال إحلال وتجديد خط "12" بوصة زهر مرن ببرج العرب القديمة لتقوية المياه، مؤكدا أن حالة المياه جيدة ولا يوجد أى شكوى من ضعف أو انقطاع للمياه بمدينة برج العرب القديمة والجديدة وبجميع القرى السياحية بالساحل الشمالى، ما أثبت نجاح خطة أعمال الإحلال والتجديد الموضوعة، وشدد على رفع حالة الاستعداد القصوى لمجابهة أى مستجدات تطرأ على المحطات أو الشبكات، كما تم تشكيل غرفة الطوارئ وتجهيز الخط الساخن (125) لتلقى جميع الشكاوى، علاوة على تجهيز جميع المعدات، وتنكات المياه تحسبا لأى أمر طارئ.

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