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فوز الإتصالات والصف وأكتوبر وتعادل المعادي وهزيمة أوسيم بالقسم الثالث

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:14 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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اقيمت اليوم الثلاثاء، سبع مباريات ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرون للمجموعة الخامسة بالقسم الثالث حيث اسفرت الجولة عن فوز الصف خارج ملعبه امام العياط بهدفين مقابل هدف.

أحرز أهداف المباراة حسن سيد ومحمد حسن (زولح) للصف، بينما سجل للعياط محمد ممدوح (جزيرة).

وخسر حلوان العام على ملعبه امام الإتصالات بهدف دون مقابل، سجله اللاعب محمد ياسر (زوحلق).

وتعادل البدرشين امام المعادي، بهدف لكلا منهما، سجل للبدرشين محمد ناصر، أدرك اللاعب محمود شعبان هدف التعادل للمعادي.

وفاز كاسكادا على أوسيم، بهدفين دون مقابل، سجل أهداف المباراة كلا من كريم عصام وابراهيم محمد (ضيوف).

إما عن باقى النتائج، فجاءت كالاتي:

أبو النمرس 0-0 الصيد
اكتوبر 1-0 بشتيل
جولدي 0-0 جينيس


ترتيب المجموعة الخامسة

1- الإتصالات 63 نقطة
2- كاسكادا 43 نقطة
3- المعادي 40 نقطة
4- القومي 38 نقطة
5- أبو النمرس 36 نقطة
6- مستقبل وطن 33 نقطة
7- جولدي 32 نقطة
8- العياط 29 نقطة
9- البدرشين 27 نقطة
10- حلوان العام 25 نقطة
11- الصيد 21 نقطة
12- بشتيل 21 نقطة
13- أوسيم 21 نقطة
14- جينيس 19 نقطة
15- الصف 19 نقطة
16- أكتوبر 18 نقطة

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