علي حسن: رسالة الرئيس حاسمة بشأن مياه النيل (فيديو)

قال علي حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر تحتاج التركيز على عدد من الملفات التي أكد عليها الرئيس السيسي اليوم وأولها رسالة الطمأنة للشعب المصري بخصوص مياه النيل وتأكيده على أن مصر حريصة على حل الأزمة بطرق سياسية ولكنه أكد أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي وهو موقف حاسم وواضح.



وتابع خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الخبرة المصرية والكفاءة المصرية نجحت في حل أزمة قناة السويس مما أدى لإشادة من العالم.



وأضاف أن الرئيس أعلن عن مشروعات تنموية منها إضافة مليون ونصف فدان للرقعة الزراعية المصرية دون المساس بحصة المياه من خلال تكرير وتحلية مياه الصرف وهناك مشروعات للسكك الحديدية وغيرها من المشروعات.

