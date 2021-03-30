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بنها يفوز على قليوب بدورى القسم الثالث

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
محمد عوني
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حقق فريق نادى بنها فوزا هاما على فريق قليوب على ملعب بنها بميت راضى فى الجولة الخامسة العشرون المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث .

واحرز هدف بنها الاول عماد الصواف فى الدقيقة ٣٠ من الشوط الاول
وخاض بنها المباراة بالتشكيل الأتى ....
احمد رجب ومحمد سلامة وعزت دربالة ومحمد مصطفى وسعد عبد الله ومحمد مصطفى ارنوب واسلام جودة وإسلام فرج ومصطفى ضاحى وعماد الصواف وأيمن رشاد

وخاض قليوب المباراة بالتشكيل الأتى ....
على صابر ومحمد الغامرى ومحمد عاطف وعبد الحميد زكريا وسعيد سند واسلام عبد النبى ورضا حجازى وخالد ابراهيم ومحمد مجدى وعبد الله ابراهيم ومحمد جمال
وادار اللقاء احمد حلاوة حكم ساحة وعاونه كلا من احمد طارق واحمد عطا من منطقة القليوبية

بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى بنها الى ٥٠ نقطة وتوقف رصيد قليوب عند ١٣ نقطة نقطة.

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