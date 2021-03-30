عاجل.. مقاضاة شريف دسوقي ومطالبته بـ5 مليون جنيه. .تفاصيل

أعلن المستشار هيثم عباس عن مقاضاته للفنان شريف دسوقي، وذلك عقب تصريحاته مع الإعلامي عمرو أديب والتي آثارت جدلا كبيرا في الفترة الأخيرة.



وقال المستشار هيثم عباس في بيان صحفي أن شريف دسوقي، حقق شهرة واسعة وحظي بجماهيرية كبيرة، إثر مشاركته في مسلسل عُرض العام الماضي، مع الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين، وتقاضى أجره كاملًا عن هذا الدور.







وأضاف أن شريف دسوقي، أدلى بتصريحات تليفزيونية خلال الآونة الأخيرة، مفادها أنّ شريف زلط، لم يسلمه أجره كاملًا، ما تسبب في أضرار مادية وأدبية للمُدعي، مما حدا به لإقامة الدعوى أمام الاقتصادية، حيث تحدد موعد أولى الجلسات أمام قاضي التحضير لتكون يوم 7 أبريل المُقبل.





وكان شريف دسوقي قد انتقد شريف زلط، معلنا عن عدم تقاضيه أمواله من مسلسل "100 وش".