تعرف على مجموعة مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022

يستعد منتخب مصر الأول لمواجهات قوية خلال شهر يونيو القادم فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، فى مواجهات قوية فى المجموعة السادسة من التصفيات.





ويقع منتخب مصر الأول فى مجموعة تضم كل من الجابون وليبيا وأنجولا ويصعد الفريق الأول فقط فى المجموعات ال 10 ثم تقام قرعة ليكون هناك 5 مباربات بين أوائل المجموعات ليصعد 5 منتخبات لمونديال 2022.





وحقق منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري المدير الفني الفوز برباعية مقابل لا شيء على منتخب جزر القمر ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت على ستاد القاهرة الدولي فى ختام التصفيات بعد التأهل للكان.





وكان منتخب مصر قد صعد لبطولة كأس الأمم الإفريقية متصدر للمجموعة دون خسارة، بجانب جزر القمر، وحقق الفوز على الأخير برباعية سجلها كل من محمد صلاح هدفين ومحمد شريف هدف ومحمد الننى هدف.



