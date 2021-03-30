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مدرب ريال مدريد السابق يوجه رسالة إلى بيريز بشأن راموس

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
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قال خوسي أنطونيو كاماتشو الدولي الإسباني السابق إن ريال مدريد يجب عليه بذل كل ما في وسعه للإبقاء على مدافعه سيرخيو راموس في صفوف الفريق.

وأوضح كاماتشو، لاعب ومدرب ريال مدريد السابق، أن الإبقاء على راموس (35 عاما) مع بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، يجب أن يكون له الأولوية.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد بنهاية الموسم، وكان قد انتقل إلى الفريق منذ 16 عاما قادما من فريق إشبيلية.

وكانت تقارير عدة قد ربطت راموس بالانتقال إلى مانشستر يونايتد أو باريس سان جيرمان الفرنسي، وكذلك الانتقال إلى الدوري الأمريكي.

وقال كاماتشو في تصريحات لإذاعة "ماركا" الإسبانية: "راموس هو واحد من اللاعبين الذين ولدوا من أجل الفوز بكل شيء".

وأضاف: "أود أن يبقى راموس مرتديا قميص ريال مدريد".

وتابع كاماتشو: "سأبذل قصارى جهدي من أجله، كل جماهير ريال مدريد تريد بقاءه".

وعاد راموس مؤخرا من الإصابة التي تعرض لها في الركبة وأبعدته عن الملاعب لمدة شهرين.

وفي الموسم الحالي من الدوري الإسباني، فاز ريال مدريد في عشر مباريات وخسر اثنين من أصل 15 مباراة تواجد فيها راموس، فيما فاز الفريق بثماني مباريات وتعادل ثلاث مرات وخسر مباراتين خلال 13 مباراة غاب عنها قائده.

وفي دوري أبطال أوروبا، فاز ريال مدريد بثلاث مباريات وتعادل في واحدة من أربع مباريات بدأ فيها راموس كأساسي، فيما خسر الفريق مباراتين من المباريات الأربع الباقية.

وتتضمن خيارات ريال مدريد في مركز قلب الدفاع كل من الفرنسي رافائيل فاران وناتشو والبرازيلي إيدير ميليتاو.

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