رئيس الحكومة العراقي يوصي بتنفيذ الاتفاقية مع الصين

أعلن وزير الثقافة العراقي حسن ناظم اليوم الثلاثاء أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أوصى بتنفيذ الاتفاقية مع الصين.

وقال ناظم خلال مؤتمر صحفي، إن "الكاظمي أوصى بالشروع في تنفيذ الاتفاقية الصينية لأنها ستستغرق وقتاً طويلا".

وأضاف أن "الحكومة مقبلة في الانفتاح بسياستها على العالم، وماضية في تأسيس مستقبل جديد للعراق يكون خلاله نقطة التقاء".

وأثار ملف الاتفاقية مع الصين جدلا كبيرا خلال الأشهر الماضية، وشكك سياسيون عراقيون بها وقال بعضهم "لا توجد هناك اتفاقية" بينما كان يصر رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي على وجودها.

وفي وقت سابق أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، عدم وجود اتفاقية بديلة عن الاتفاق مع الصين، في إشارة إلى الحديث عن إلغاء نتائج زيارة سلفه عادل عبد المهدي إلى الصين.