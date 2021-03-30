جمال الكشكي: الرئيس السيسي قائد عظيم يحمل هموم الشعب المصري



قال الكاتب جمال الكشكي،، إننا اليوم نتحدث عن جمهورية جديدة، ظهرت للنور خلال 6 سنوات فقط.



وأضاف جمال الكشكي، خلال برنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه عزة مصطفى على قناة « صدى البلد»، إن الانجازات التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الست السنوات الماضية كانت تحتاج لمائة سنة على الأقل.



وأكد جمال الكشكي إننا أمام قائد عظيم، يحمل هموم الشعب المصري، ويعرف ماذا يحتاج أبناء شعبنا، مشيدا بالتصريحات التي أطلقها حول حقوق مصر في نهر النيل وعدم النية في التفريط فيها.



