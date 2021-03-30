"باي بال" تعزز دعم الدفع بالعملات الرقمية

أعلنت شركة باي بال عن تعيزها لدعم العملات الرقمية المشفرة، من خلال إتاحة الدفع باستخدام عملات بتكوين وايثيريوم ولايت كوين، للمستخدمين في الولايات المتحدة.





وقد كشفت باي بال مؤخرًا عن السماح للمستخدمين بتداول العملات المشفرة من خلال محفظتها الرقمية في أكتوبر الماضي من خلال إتاحة بيع وشراء هذه العملات عن طريقها.





فيما ستوفر لهم مع الإضافة الجديدة سحب أي مبلغ يمتلكونه من عملات بتكوين، ايثيريوم، لايت كوين، وبتكوين كاش، بالدولار الأمريكي. كما ستتيح للمستخدمين الدفع في المتاجر التي تقبل العملات الرقمية فقط، من خلال تحويل الدولار للعملة الرقمية التي يتعامل بها المتجر.





تحدد باي بال قيمة صرف العملات الرقمية مقابل الدولار بنسبة ثابتة وفقًا لمتغيرات السوق، لكنها لا تقتص أي رسوم إضافية من المستخدمين عند عملية الدفع أو تحويل الأموال.





ويمتلك أي مستخدم محفظة باي بال الدفع في أي متجر سواء كانت يدعم العملات الرسمية أو الرقمية، كما يمكن لأي مستخدم تحويل قيمة المبالغ التي يمتلكها في العملات المشفرة إلى دولار أمريكي بكل سهولة.





ويذكر أن الميزة متاحة حاليًا للمستخدمين في الولايات المتحدة، ومن غير المعلوم إذا ما كانت الشركة ستطلقها حول العالم ومتى.



