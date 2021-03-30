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عاجل.. القبض على أحد ملاك عقار جسر السويس المنهار
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:43 م
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد المتهمين من ملاك عقار جسر السويس، وهو مالك البدروم والطابقين الأرضى والأول بالعقار محل البلاغ، والقائم بإدارته كمصنع للملابس "بدون ترخيص" وكذا إجراء بعض التعديلات وأعمال هدم بتلك الطوابق "بدون ترخيص")، وبصحبته شريكه بالمصنع.
جاء ذلك إستكمالًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط المتهمين فى واقعة إنهيار أحد العقارات بمنطقة جسر السويس بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، ونجاح أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط 3 متهمين فى الواقعة ملاك العقار – القائم على بناء الطوابق المخالفة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين الهاربين.
جاء ذلك إستكمالًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط المتهمين فى واقعة إنهيار أحد العقارات بمنطقة جسر السويس بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، ونجاح أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط 3 متهمين فى الواقعة ملاك العقار – القائم على بناء الطوابق المخالفة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين الهاربين.
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