"مميش" يكشف عن رسائل وجود الرئيس "السيسي" في قناة السويس اليوم

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس والموانئ البحرية، إن وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لمتابعة سير الملاحة البحرية في قناة السويس كانت رسالة مهمة للعالم له.



وأضاف "مميش" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء: "وجود القناة وقيامه بالإشادة والأخذ بأيدي العاملين في القناة مبتحصلش في العالم كله".



وتابع "إذا تأخر حل أزمة السفينة ليوم آخر لكان هناك خسائر كبيرة، وهذه الحادثة أثبتت قوة قناة السويس باعتبارها شريان الحياة للتجارة العالمية ومستعدين للمنافسة لأن التنافسية مطلوبة".



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه كان حريص على عدم الضغط على العاملين خلال التعامل مع ازمة السفينة الجانحة، وحرص على التواجد اليوم للتأكيد على عودة الملاحة بقناة السويس بكفاءة مثلما كانت عليه قبل الأزمة وأفضل.



ووجه "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، الشكر باسمه واسم المصريين لجميع العاملين بهيئة قناة السويس على الجهد المبذول لإنهاء أزمة جنوح السفينة بدون خسائر في الأرواح والذين اداروا الازمة بكفاءة من رئيس الهيئة وحتى أصغر العاملين بالهيئة



وأكد، أننا لدينا إدارة بقناة السويس تتمتع بخبرات تعود لأكثر من 150 عام، موجهًا الشكر للأشقاء على عرض تقديم المساعدة خلال أزمة السفينة الجانحة، معقبًا: "طول ما في إرادة من أجل البناء والتعمير سيكون النجاح مكفول لنا، والبناء والتعمير والتنمية الخط العام الذي تعمل به مصر، ونجاح حركة الملاحة بقناة السويس بشكل عام شكل من أشكال التنمية لمصر والدول التي تنقل تجارتها عبر الملاحة بقناة السويس.