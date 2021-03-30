"ذكر أم انثى".. مصادر تكشف آخر تطورات واقعة قتل "مايا" لصديقه في الهرم

أفادت مصادر مطلعة على التحقيقات في واقعة قتل سائق توك توك عشريني العمر على يد شاب شاذ جنسيًا بمنطقة الهرم، غربي محافظة الجيزة، أنه أصدر قرارًا بتحويل المتهم إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان نوعه " ذكر أم أنثى"، وبيان ما به من إصابات وكيفية حدوثها، وتوقيع الكشف الطبي عليه من "دبر"، وبيان عما إذا كان متكرر الاستخدام من عدمه.





كما أمرت النيابة العامة بفحص أداة الجريمة المتحفظ عليها لبيان أنها المسببة لإحداث إصابة المجني عليه من عدمه، وعما إذا كانت جائزة الحدوث وفقا لاعترافاته، وتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول سبب وفاته.







وطلبت النيابة العامة أيضا بإجراء تحليل مخدرات للمتهم، لبيان تعاطيه لأية مواد مخدرة من عدمه، وحجز المتهم على ذمة التحقيقات، واستدعاء حارس عقار مسكن المجني عليه.





وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات واقعة قتل سائق توك توك عشريني العمر، بمنطقة الهرم، إذ تبين أن المتهم شاب يدعي "سيد.م.ال"، وكان يعيش رفقة المجني عليه في الشقة سكنه مرتديًا "ملابس نسائية وباروكة"، مدعيًا أنه شقيقته "مايا".







وبينت التحقيقات أن المتهم كان معتاد ممارسة الفجور، مع المجني عليه، وعصر يوم الواقعة وقعت بينهما مشاجرة، سدد على إثرها المتهم طعنة بصدر المجني عليه مستخدمًا " سكين المطبخ".









كان قُتل سائق توك توك، عشريني العمر، بطعنة نافذة بالصدر، بمنطقة الهرم، غربي محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من القبض على مرتكب الجريمة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.









وورد إخطارًا للواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بتلقيه إشارة من مستشفى الهرم بوصول سائق توك توك، يدعي " مصطفى.ع.ع"، عمره 25 سنة، مصاب بطعنة نافذة بالصدر، رفقة فتاة إدعت أنها شقيقته، وفرت هاربة، ووفاة السائق متأثرًا بإصابته.









تحريات اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة توصلت إلى أن المجني عليه، أصل إقامته بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وكان يقطن بشقة بمفرده رفقة الفتاة المشار إليها.







وأشارت التحريات إلى أن والدة سائق التوك توك وشقيقه يقطنان في شقة سكنية أخرى.









وتمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم والرائد أحمد عصام رئيس مباحث القسم من القبض على الفتاة التي كانت رفقة المجني عليه، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.







وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.