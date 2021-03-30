انفوجراف انفوجراف Advertisements 8 تصريحات نارية من رئيس النواب حول تغيب وزير الدولة للإعلام حضور الجلسات الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:45 م Advertisements 8 تصريحات نارية من رئيس النواب حول تغيب وزير الدولة للإعلام حضور الجلسات أخبار تهمك رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة منذ حوالي 12 ساعة تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي منذ حوالي 10 ساعات صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي منذ حوالي 8 ساعات أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة منذ حوالي 20 ساعة تعرف على مجموعة مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 منذ أقل من نصف ساعة بأمر بيريز.. ريال مدريد يعلن أسماء الراحلين في الميركاتو الصيفي منذ أقل من ساعة عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان منذ نصف ساعة عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة" منذ حوالي 19 ساعة عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي منذ حوالي 11 ساعة الشهيد الــ(422).. "الأطباء" تنعي استشاري باطنة بالهيئة الطبية بالسكة الحديد منذ ساعتين و 48 دقيقة أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل منذ حوالي 4 ساعات وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا منذ يوم حقيقةً رحيل نجم الزمالك.. طالع التفاصيل منذ أقل من ساعة عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره منذ أقل من ساعتين برشلونة ينجح في حسم صفقته الأولى بعقد يمتد لـ 5 سنوات منذ ساعة تزامنا مع محاكمته.. اعرف العقوبات المتوقعة لمتحرش المعادي منذ حوالي 5 ساعات Advertisements