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8 تصريحات نارية من رئيس النواب حول تغيب وزير الدولة للإعلام حضور الجلسات

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:45 م
بوابة الفجر
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8 تصريحات نارية من رئيس النواب حول تغيب وزير الدولة للإعلام حضور الجلسات
8 تصريحات نارية من رئيس النواب حول تغيب وزير الدولة للإعلام حضور الجلسات

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