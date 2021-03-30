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معلومات ممتعة حول وجه الإنسان.. تعرف عليها

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:49 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نقدم لكم في السطور التالية ممجموعة من المعلومات الشيقة والممتعة عن وجه الإنسان، حيث أن الوجه هو مكان من جسم الإنسان يحتوى على الأعضاء التي يتعامل الإنسان بها مع غيره.

وهو الجزء من جسم الإنسان الذي يجمع الحواس الخمس ففيه حاسة السمع والبصر والشم والتذوق وحاسة اللمس.

وهل تعلم أن الرأس هو الجزء من الجسم الذي يحوي الدماغ ويتصل به الوجه وتمتد الأعضاء البارزة على الوجه الى داخل الرأس.

فالعينين والفم والأذنين والأنف كلها أعضاء بارزة ولها أعضاء داخلية توجد في رأس الإنسان.

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