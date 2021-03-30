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وصول إيهاب فهمي عزاء المخرج الراحل هاني إسماعيل

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:34 م
بوابة الفجر
مي مرسي_تصوير: بلال أحمد
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وصل الفنان إيهاب فهمي عزاء المخرد الراحل هاني إسماعيل، والذي أقيم اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية.

وبدأ منذ قليل عزاء المخرج الراحل هاني إسماعيل، والتي توفى يوم الجمعة الماضي.

وجاء ذلك نتيجة إصابته بسكتة قلبية، وأعلن خبر الوفاة الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه على موقع "فيسبوك".


وكتب عادل: "البقاء لله.. تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ وفاة المخرج الكبير هاني إسماعيل، ‫رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

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