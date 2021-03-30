نجوم الرياضة يحرصون على حضور عزاء المخرج هاني إسماعيل (صور)

حضر عدد من نجوم الرياضة عزاء المخرج الراحل هاني إسماعيل والذي أقيم اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية.





وكان من بين الحضور الإعلامي كريم حسن شحاتة وأحمد جعفر لاعب نادي الزمالك السابق.



وكان المخرج هاني إسماعيل، قد توفي مساء أمس الجمعة، نتيجة إصابته بسكتة قلبية، وأعلن خبر الوفاة الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه على موقع "فيسبوك".





وكتب عادل: "البقاء لله.. تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ وفاة المخرج الكبير هاني إسماعيل، ‫رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".