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قرار من النيابة بشأن طفلة ضحية الاعتداء الجنسي بكرداسة
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:08 م
إيريني صفوت
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باشرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة، التحقيق في واقعة اعتداء شاب جنسيا على طفلة تبلغ من العمر ٨ سنوات بمركز كرداسة.
وأمرت النيابة، بعرض الطفلة على الطب الشرعي، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.
تلقى قسم شرطة كرداسة، شمال الجيزة بلاغا من " إيناس جمال" والدة طفلة تبلغ من العمر ٨ سنوات، بالاعتداء جنسيا على طفلتها على يد شاب ويدعى " عادل مجدي" يبلغ من العمر ١٩ عاما.
وكشفت التحريات، أن الطفلة البالغة من العمر ٨ سنوات، أن الطفلة أثناء لعبها مع نجله شقيقة المتهم الذي يقطن بذات الشارع، قابلها واستدرجها لإحدى، وقام بالتعدي جنسيا عليها.
تم تحرير محضر، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأمرت النيابة، بعرض الطفلة على الطب الشرعي، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.
تلقى قسم شرطة كرداسة، شمال الجيزة بلاغا من " إيناس جمال" والدة طفلة تبلغ من العمر ٨ سنوات، بالاعتداء جنسيا على طفلتها على يد شاب ويدعى " عادل مجدي" يبلغ من العمر ١٩ عاما.
وكشفت التحريات، أن الطفلة البالغة من العمر ٨ سنوات، أن الطفلة أثناء لعبها مع نجله شقيقة المتهم الذي يقطن بذات الشارع، قابلها واستدرجها لإحدى، وقام بالتعدي جنسيا عليها.
تم تحرير محضر، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
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