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فرص أمطار تنتهي الجمعة.. رسائل الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
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رغم انتهاء فصل الشتاء، قبل نحو 10 أيام، وبداية فصل الربيع، يوم 21 من شهر مارس الحالي، لا تزال أجواء فصل الستاء تسيطر على حالة الطقس، في عدد من المدن والمحافظات المختلفة.

ويشدد الأطباء وخبراء الأرصاد على ضرورة التزام المواطنين بارتداء الملابس الشتوية، دون تخفيف، إذ إن فصل الربيع، وإن كان فصلا انتقاليا بين الشتاء والصيف، يشهد تحسنا في حالة الطقس عما كانت عليه في الشتاء، إلا أنه قد يشهد أيضا اضطرابات في الأحوال الجوية، وموجة من الطقس السيئ، بجانب تذبذب درجات الحرارة ارتفاعا وانخفاضا، ما يجعل فكرة تخفيف الملابس مرفوضة.

وتشير توقعات خبراء الهيئة العامة لأرصاد الجوية إلى فرص هطول الأمطار على بعض المدن والمناطق، بالإضافة إلى نشاط الرياح، وتكون الشبورة المائية على بعض الطرق.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، خلال الفترة من الأربعاء 31 مارس 2021، وحتى يوم الإثنين 5 أبريل 2021، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

يوم الأربعاء 31 مارس 2021:
- أمطار متوسطة، بنسبة 60% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية "السلوم، ومطروح، والإسكندرية، ورشيد، وبلطيم"، على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، والوجه البحرى، على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة مساء، بنسبة 20%، على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

يوم الخميس 1 أبريل 2021:
- أمطار متوسطة، بنسبة 60% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 50% تقريبا، على مناطق من الوجه البحرى، على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية.

يوم الجمعة 2 أبريل 2021:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

يوم السبت 3 أبريل 2021:
- شبورة مائية خفيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

يوم الأحد 4 أبريل 2021:
- شبورة مائية خفيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

يوم الإثنين 5 أبريل 2021:
- شبورة مائية خفيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الجميع باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، كما أكدت الهيئة أنه يتم تحديث التنبؤات بشكل يومى.

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حالة الطقس بداية فصل الربيع الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأرصاد الجوية الأحوال الجوية

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