استشاري: استخدام الذهب السائل في عمليات النحت آمن تمامًا (فيديو)

قال الدكتور محمود حمدان، استشاري جراحة التجميل، إن الجسم المثالي الأنثوي يقع تحت تأثير الهرمونات يتميز بقدر أكبر من النحت، حيث تتميز منطقة الخصر بأنها أرفع من المنطقة العلوية ومنطقة الأرداف، وهذا بشكل يتناسق مع الجسم، أما الرجال فالمنطقة الرفيعة في السيدات تميل إلى الامتلاء.



وتابع "حمدان"، خلال حواره مع الإعلاميين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الثلاثاء، أن الجسم الأنثوي أقرب ما يكون إلى الساعة الرملية؛ أما الجسم الذكوري فهو أقرب إلى الشكل الأسطواني، مشيرًا إلى أن نحت الجسم ليس هدفه فقدان الوزن، ولكن يهدف إلى احترام البروزات والتجاويف في الجسم.



ولفت إلى أن السيدة التي لا تُعاني من وزن مرتفع هي الأكثر مناسبة لعمليات النحت، موضحًا أن الذهب السائل هو الدهون المتواجدة في الجسم، ومن خلال إعادة توزيعها يصبح المظهر أكثر طبيعية.

