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خبير: الدولة حققت طفرة كبيرة في مجال الإنشاءات والبنية التحتية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:10 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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أكد أحمد قدري، خبير التطوير العقاري، أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعى جيدًا احتياجات المواطنين وهو ما ظهر فى إطلاق الرئيس برنامج جديد للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بفائدة 3% على 30 عامًا.

وأضاف قدي، خلال حواره في برنامج"بيوتنا" علي قناة "الحدث اليوم"، أن قطاع التمويل العقاري في مصر هو قطاع واعد وله احتياج كبير جدًا، لكن أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك كانت مرتفعة جدًا لطبيعة المنتج المباع في القطاع العقاري والذي يعد أحد أساسيات النمو في الاقتصاد، موضحا أن التوسع في التمويل العقاري يخدم الاقتصاد المصري والقطاع الصناعي بدرجة كبيرة وخاصة في القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالقطاع العقاري مثل صناعات مواد البناء المختلفة وقطاع المقاولات.

وأوضح خبير التطوير العقاري، أنه كمواطن مصري فخور جدًا بما حققته الدولة المصرية من انجازات عديدة في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية بداية من المشروع القومي للطرق وانشاء مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين بالاضافة إلي اهتمام الدولة بالتنمية في الصعيد والريف المصري.

وأشار إلي أن أن مصر تشهد حاليًا حركة ونشاط ملحوظ في مختلف القطاعات الاستثمارية، مضيفًا بالرغم من تبعات أزمة كورونا الاقتصادية علي مستوي العالم، إلا أن الاقتصاد المصري الأقوي في المنطقة، مؤكدا أن السوق العقاري المصري يشهد رواج كبير نتيجة لدخول استثمارات جديد واحتياج وطلب شديد علي مختلف انواع الوحدات سواء المتوسطة والمتميزة والأكثر تميزًا، متوقعًا استمرار تزايد الطلب علي الوحدات العقارية خلال 2021 ولسنوات طويلة.

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