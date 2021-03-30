دبلوماسي سابق: تصريحات السيسي دفاعا عن الحياة والوجود

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن التصريحات التي أعلنها اليوم الثلاثاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت رد فعل للموقف الإثيوبي ونهج التصرفات الأحادية ومحاولة فرض الأمر الواقع وتجنب التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة.



وأضاف "حليمة"، في حديثه لقناة "الغد"، أن الموقف الإثيوبي مخالف للمواثيق والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، موضحا ان تصريحات الرئيس السيسي دفاعا عن الحياة والوجود وليس تهديد إنما تحذير بأن المساس بمياه مصر خط احمر لايمكن المساس بها.



كما أكد أن الممارسات التي تمارسها إثيوبيا تهديد واضح للحياة والوجود لمصر، مشيرا إلى أن اتفاق المبادئ أعلن الآليات التي يتم اللجوء إليها في حالة نزاع بين الأطراف مع الوساطة وهي ما وقعت عليها إثيوبيا وترفضه الآن وهو مخالف للاتفاقية.



وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، ورئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إلى أن هناك تعنتا من الموقف الإثيوبي في التعامل في ظل ترحيب دولي بالوساطة للتوصل للاتفاق، وكذلك ترحيب دولتي المصب مصر والسودان بالوساطة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم.



