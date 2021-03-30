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فوز المجد والترام والقبارى والدلنجات وكفر الدوار و حوش عيسى و البترول والعامريه فى القسم الثالث

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:11 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
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أسفرت مباريات الجولة الحادية والعشرين من المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث التى أقيمت اليوم عن فوز المجد على إيتاى البارود بهدف دون رد سجله محمد الفقى ليرتفع رصيد المجد إلى 46 نقطة ويتجمد رصيد إيتاى البارود عند 31 نقطة .

و بنفس النتيجة فاز الدلنجات خارج ملعبه بقيادة محمد سليمان على العبور بهدف دون رد سجله  سعد ناصف ليرتفع رصيد الدلنجات إلى 38 نقطة ويتجمد رصيد العبور عند 19 نقطة .

وفقد المعمورة ثلاث نقاط غاليه بخسارته أمام القبارى بقيادة منعم رجب بهدف دون رد سجله عمر سامى ليرتفع رصيد القبارى إلى 24 نقطة ويتجمد رصيد المعمورة عند   38 نقطة .

 

وفاز غزل كفر الدوار بقيادة محمد عبد الوارث على دلفى بهدفين مقابل هدف حيث سجلا ميدو غازى ، محمد أشرف هدفى كفر الدوار بينما سجل راضى زيكا هدف دلفى الوحيد ليرتفع رصيد كفر الدوار إلى 20 نقطة ويتجمد رصيد دلفى عند 36 نقطة .

 

واستعاد حوش عيسى الانتصارات وهزم مياه البحيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيد حوش عيسى إلى 22 نقطة بينما يتجمد رصيد المياه عند 29 نقطة .

 

وفاز اسكندرية للبترول على كفربولين بهدف دون رد سجله عادل سعيد فوكس ليرتفع رصيد 40 نقطة ويتجمد رصيد بولين عند 15 نقطة .

 

وفاز نهضة العامرية على رشيد بهدف دون رد ليرتفع رصيد العامرية إلى 34 نقطة ويتجمد رصيد رشيد عند 7 نقاط .

 

وفاز الترام بقيادة محمد مرعى على بدر بهدفين مقابل هدف حيث سجلا باسم سعيد وإبراهيم صبرى هدفى الترام وسجل على عوض هدف بدر الوحيد ليرتفع رصيد الترام إلى 30 نقطة ويتجمد رصيد بدر عند 26 نقطة .

 

وبذلك يصبح ترتيب المجموعة الحادية عشر كالآتى. :

1- المجد 46 نقطة

2 - اسكندرية للبترول 40 نقطة

3 - الدلنجات 38 نقطة

4 - المعمورة 38 نقطة

5  - دلفى 36 نقطة

6- نهضة العامرية 34 نقطة

7  - إيتاى البارود 31 نقطة

8  - الترام 30 نقطة

9  - مياه البحيرة 29 نقطة

10  - بدر 26 نقطة

11 - القبارى 24 نقطة

12 - حوش عيسى 22 نقطة

13  - غزل كفر الدوار 20 نقطة

14 - العبور 19 نقطة

15  - كفر بولين 15 نقطة

16 - رشيد 7 نقاط

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