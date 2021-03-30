أحمد موسى: الرئيس طمأن 100 مليون وبعث برسائل الأمل في كل الملفات (فيديو)

قدم الإعلامي أحمد موسى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بتواجده في قناة السويس، مشيرا إلى وجود حالة من السعادة والأمل لمصر والشعب المصري.



وتابع موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس توقف لمدة ساعة مع الإعلام وأجاب على كل أسئلة وسائل الإعلام كما وجه رسالة قوية وواضحة بخصوص قناة السويس وسد النهضة كما تحدث عن الدلتا الجديدة والأمن الغذائي.



وأضاف موسى أن الرئيس طمأن 100 مليون وكل محب للسلام وكل من كان يشعر بالقلق بخصوص سد النهضة ومياه النيل ولأول مرة يتحدث بهذه النبرة وكان حاسما عندما قال «اللي عايز يجرب يجرب ولن نفرط في نقطة مياه واحدة»، جميع رسائل الرئيس في الرد على تساؤلات الإعلاميين المصريين تمنح الأمل ولا توجد رسالة سلبية مشيرا إلى أنه لم يكن هناك ترتيب لوجود مؤتمر صحفي للرئيس ولكنه كان حريصا على الوقوف والرد على كل الأسئلة لمدة ساعة.



وأوضح: "الرئيس السيسي أكد أن مصر لديها 2 مليون فدان في وقت قياسي وقال إن هدف الدولة هو الأمان والإستقرار للمصريين وأن الرئيس السيسي وجه الشكر للمصريين على تضامنه في وقت الأزمات والمصريون أصبح لديهم وعي كبير ولا أحد يستطيع خداعهم".



وأشار إلى أن الرئيس السيسي ينظر للمستقبل لبناء الوطن ولا يتلفت ورائه وتحدث عن ملفات الزراعة والموانئ والسكة الحديد والريف المصري كما أكد أن تكلفة تطوير منظومة السكك الحديدية 100 مليار دولار.

