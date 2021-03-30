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وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس لقناة السويس رسالة طمأنة للعالم (فيديو)

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:17 م
كساب أحمد
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استعرضت الإعلامية عزة مصطفى كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، حول سد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقناة السويس اليوم، وذلك عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد.

وقال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقناة السويس اليوم، كان لها بالغ الأثر في طمأنة العالم والتأكيد على عودة الملاحة البحرية وانتهاء أزمة السفينة الجانحة، وأن قناة السويس تتمتع بخبرة تتخطى قرن ونصف في إدارة الملاحة.

الرئيس السيسي تحدث عن الجوانب الإيجابية للأزمة، واهتمام العالم بالممر الملاحي الدولي لقناة السويس، وأهمية قناة السويس الجديدة التي حاول المشككون التقليل منها.. و"رُب ضرة نافعة" فقد أيقن العالم أن مصرَ بما تملكه من موقع جغرافي وموارد مادية وبشرية، أصبحت محور التجارة العالمية والضامن الأكبر للتوازن الاقتصادي والأمن الغذائي للعالم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث أيضا رسائلا مهمة للعالم من خلال الحديث عن منظومة موانئ جديدة على البحرين الأحمر والمتوسط وتطوير الموانئ المصرية القائمة، وافتتاح ميناء برنيس خلال شهرين وميناء السخنة الأكبر على ساحل البحر الأحمر خلال عامين، واستحداث نظم جديدة في حركة النقل والبضائع، وتطوير الطرق والسكك الحديدية لتلبية احتياجات التجارة العالمية، وهي بشرى سارة للمستثمرين حول العالم، حيث ستصبح مصر في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

نبارك جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، وندعم خطواته نحو بناء مصر الحديثة، والعبور إلى الجمهورية الثانية بفضل الله وعزيمة المصريين.

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