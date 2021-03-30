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الإمارات تطلق حملة للتوعية بمخاطر التداول الوهمي عبر الانترنت

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:15 م
بوابة الفجر
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 أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الإماراتية بالشراكة مع هيئة الأوراق المالية والسلع، حملة بعنوان "التداول الوهمي" لتوعية الجمهور بممارسات احتيال شركات التداول عبر الانترنت.

وتهدف أنشطة ومبادرات الحملة إلى تسليط الضوء على أساليب التداول السليم عبر الإنترنت، والطرق المشروعة والقانونية لهذا العمل، وجهات التداول المرخصة في الدولة.

وقال المهندس محمد الزرعوني المدير التنفيذي لإدارة السياسات والبرامج في الهيئة: "إن التوعية بمثل هذه المخاطر يندرج في صميم جهود الاتصال في عالم اليوم، ونحن في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية نعمل وفق أهداف استراتيجية تتضمن خدمة المجتمع بشتى الوسائل والأساليب".

وأوضح أن "هذه الحملة تأتي في سياق المسؤولية المجتمعية للهيئة كما تأتي في سياق دورها كجهة مسؤولة عن تعزيز أسلوب الحياة الرقمي. .

وأضاف الزرعوني: "لوحظ مؤخراً تزايد وانتشار التداول على الإنترنت، ومن منطلق مسؤولية الهيئة عن قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية والخدمات الذكية فقد قمنا بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع، لتسليط الضوء على أساليب التداول السليم عبر الشبكة المعلوماتية، وكيفية تجنب الوقوع في شباك المتصيدين والمحتالين في هذا العالم الشاسع".

وتركز هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية- خلال فعاليات وأنشطة الحملة- على إرشاد المستثمرين بكيفية التعامل مع الإعلانات الوهمية والحملات المضللة التي ترد إليهم عبر الإنترنت عموماً وقنوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، مبيّنة مجموعة من الإجراءات الضرورية مثل التحقق من بيانات الترخيص، والاعتماد لدى المروج، والتأكد من بلد التأسيس التي ينتمي إليها المروج، والاطلاع على نشرة الاستثمارات، ونشرة الاكتتاب الخاصة بالاستثمارات المعروضة.

كما تتضمن الحملة نشر إرشادات عامة للوقاية من عمليات النصب والاحتيال في مجال الاستثمارات، مثل التحقق من بيانات الاعتماد والترخيص، وعدم الانجرار خلف تحقيق الثراء السريع أو العوائد الوهمية، والتشكيك في الاستثمارات التي تضمن نسبة مرتفعة جداً من العوائد أو الأرباح.

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