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خبير سياسي: تصريحات السيسي في قناة السويس اليوم تحمل عدة رسائل

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:19 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، لهيئة قناة السويس، بعد تحرير أزمة جنوح السفنية البنمية "إيفرجفن"، تحمل العديد من الرسائل الهامة خاصة على المستوى الإقليمي والدولي، موضحا أن الرئيس السيسي ثمن الجهد المبذول من قبل رجال هيئة قناة السويس وإنهاء الأزمة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، في حديثه لقناة "الغد"، أن التصريحات مع الزيارة رسالة قوية ولها دلالات أقوى ورسائل مباشرة، مشيرا إلى أنها رسالة إلى من توهم بوجود قوى إقليمية تنفذ مشروعاتتها في قناة السويس وفتح ممرات بديلة ومرتبطة بحركة النقل والملاحة.

كما أكد أن الرئيس السيسي، وجه الشكر لكافة الدول التي أعلنت عن استعداداها لدعم مصر في أزمة حنوح السفينة، لافتا إلى ان القيادة السياسية تعي تماما كل المخططات والتحركات التي تًحاك بها وتقدر جيدا مشروع قناة السويس الجديدة، والخطط الإستراتيجية لها ومهام القناة.

وأوضح أن مصر نجحت في تعويم وتحرير السفنية بأياد مصرية خالصة دون تدخل من أي مساعدة قدرات خارجية وفي أيام قليلة، مؤكدا أنها رسالة قوية لبعض القوى التي ظنت أن يكون لقناة السويس منافس أو بديل وأن قناة السويس واعدة وبقوة.

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