خبير سياسي: تصريحات السيسي في قناة السويس اليوم تحمل عدة رسائل

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خبير سياسي: تصريحات السيسي في قناة السويس اليوم تحمل عدة رسائل
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:19 م
أمنية فوزي
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قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، لهيئة قناة السويس، بعد تحرير أزمة جنوح السفنية البنمية "إيفرجفن"، تحمل العديد من الرسائل الهامة خاصة على المستوى الإقليمي والدولي، موضحا أن الرئيس السيسي ثمن الجهد المبذول من قبل رجال هيئة قناة السويس وإنهاء الأزمة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، في حديثه لقناة "الغد"، أن التصريحات مع الزيارة رسالة قوية ولها دلالات أقوى ورسائل مباشرة، مشيرا إلى أنها رسالة إلى من توهم بوجود قوى إقليمية تنفذ مشروعاتتها في قناة السويس وفتح ممرات بديلة ومرتبطة بحركة النقل والملاحة.
كما أكد أن الرئيس السيسي، وجه الشكر لكافة الدول التي أعلنت عن استعداداها لدعم مصر في أزمة حنوح السفينة، لافتا إلى ان القيادة السياسية تعي تماما كل المخططات والتحركات التي تًحاك بها وتقدر جيدا مشروع قناة السويس الجديدة، والخطط الإستراتيجية لها ومهام القناة.
وأوضح أن مصر نجحت في تعويم وتحرير السفنية بأياد مصرية خالصة دون تدخل من أي مساعدة قدرات خارجية وفي أيام قليلة، مؤكدا أنها رسالة قوية لبعض القوى التي ظنت أن يكون لقناة السويس منافس أو بديل وأن قناة السويس واعدة وبقوة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، في حديثه لقناة "الغد"، أن التصريحات مع الزيارة رسالة قوية ولها دلالات أقوى ورسائل مباشرة، مشيرا إلى أنها رسالة إلى من توهم بوجود قوى إقليمية تنفذ مشروعاتتها في قناة السويس وفتح ممرات بديلة ومرتبطة بحركة النقل والملاحة.
كما أكد أن الرئيس السيسي، وجه الشكر لكافة الدول التي أعلنت عن استعداداها لدعم مصر في أزمة حنوح السفينة، لافتا إلى ان القيادة السياسية تعي تماما كل المخططات والتحركات التي تًحاك بها وتقدر جيدا مشروع قناة السويس الجديدة، والخطط الإستراتيجية لها ومهام القناة.
وأوضح أن مصر نجحت في تعويم وتحرير السفنية بأياد مصرية خالصة دون تدخل من أي مساعدة قدرات خارجية وفي أيام قليلة، مؤكدا أنها رسالة قوية لبعض القوى التي ظنت أن يكون لقناة السويس منافس أو بديل وأن قناة السويس واعدة وبقوة.
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