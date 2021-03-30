منى عبد الغني تحرص على حضور عزاء المخرج هاني إسماعيل (صور)

حرصت الإعلامية والفنانة منى عبد الغني على حضور عزاء المخرج الراحل هاني إسماعيل والمقام في مسجد الحامدية الشاذلية.



وحضر عدد من نجوم الفن عزاء المخرج الراحل هاني إسماعيل ومنهم إيهاب فهمي وأشرف زكي ونجوم مسرح مصر وعدد من

نجوم الرياضة.



وكان المخرج هاني إسماعيل، قد توفي مساء أمس الجمعة، نتيجة إصابته بسكتة قلبية، وأعلن خبر الوفاة الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه على موقع "فيسبوك".





وكتب عادل: "البقاء لله.. تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ وفاة المخرج الكبير هاني إسماعيل، ‫رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".