استشاري تغذية يكشف كيفية تجهيز جسمك قبل رمضان (فيديو)

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إنه يُمكن أن يحدث نزول في الوزن عند استهلاك سعرات حرارية أقل مما يحرقه الجسم في اليوم بشكلٍ مستمر، وبعكسه تمامًا، فإن زيادة الوزن تحدث عند استهلاك سعراتٍ حرارية أكثر مما يحرقه الجسم، مشيرًا إلى أن اتباع النظام الغذائي الصحي يُساهم بنسبة 70% في خسارة الوزن، بينما تُساهم الرياضة بنسبة 30% في خسارة الوزن.



وأضاف "غزالي"، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن اتباع النظام الغذائي أو الرجيم يُعد ضروريًا للتقليل من الوزن خاصة قبل أيام من شهر رمضان وإن لم يكن هناك نشاطًا بدنيًا، إلا أن الأشخاص الذين يجمعون بين اتباع الحمية وممارسة التمارين الرياضية يُحققون خسارة في الوزن بشكل أسرع، ويمكن حرق سعرات حرارية أكثر من خلال زيادة هذه التمارين.



وتابع: "توجد قواعد أساسية لنزول الوزن، ونذكر منها، معرفة كمية السعرات الحرارية؛ حيث أن معرفة كمية السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم بناء على وزنه يُعد مهمًا لعملية نزول الوزن، ولخسارة الوزن يجب استهلاك سعراتٍ حرارية أقل من التي يحرقها الجسم، وزيادة نسبة الحرق من خلال ممارسة الأنشطة البدنية".

