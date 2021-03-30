استشاري تغذية يكشف كيفية الوصول للوزن المثالي (فيديو)

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن النظام الغذائي الصحي هو طريقة صحية للوصول للوزن الصحي، وليس عقابًا؛ إذ يعتقد البعض أن النظام الغذائي يعني الشعور بالجوع طوال الوقت، وتجنب الأنشطة الاجتماعية حتى الوصول للوزن المثالي، ومن ثم العودة للحياة الطبيعية مع جسم نحيف، ولكنه لا يُشكل عقابًا، إنما هو وسيلة صحية نحو جسم مثالي.



وأضاف "غزالي"، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن نزول الوزن ليس مجرد نظام غذائي فقط أو جدول وإنما نمط حياة؛ حيث أن نزول الوزن الصحي لا يقتصر على النظام الغذائي فقط، ولكنه يرتبط أيضًا بأسلوب حياة يتضمن إحداث تغييرات طويلة المدى ومستمرة في العادات اليومية من حيث تناول الطعام وممارسة الرياضة.



وتابع: "توفير الكثير من الخيارات الصحية والقليل من الخيارات الأقل صحية؛ فعند تشويش ذهن الشخص بالأطعمة المسموحة والأطعمة الممنوعة له، سينتهي به الأمر غالبًا بنتائج عكسية كالاستسلام؛ لأنه من الصعب التقيد لفترة زمنية طويلة، لذلك فأنه يُنصح بالتفكير في الخيارات الصحية، مثل: الفواكه، والخضروات وتناول الطعام الصحي".

