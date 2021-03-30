ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة لـ5.49 مليار دولار





ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية بنسبة 20.2% خلال العام 2020، ليسجل نحو 5.49 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.56 مليار دولار في العام 2019، وذلك وفقًا لبيانات أولية وتقديرية للبنك المركزي السعودي «ساما».





وجاء ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال العام الماضي، بعد تحقيق قفزة في الربع الرابع من العام 2020 بنسبة 80%، ليسجل نحو 1.87 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.04 مليار دولار في الربع المماثل من 2019، وفقًا للعربية.





وكان تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، أظهر انهيار الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2020، منخفضًا بنسبة 42% إلى ما يقدر بـ 859 مليار دولار من 1.5 تريليون دولار في عام 2019.





وذكر «أونكتاد» في تقريره السابق، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بلغ 4.7 مليار دولار في عام 2020، مشيرًا إلى أن سياسات الحكومة السعودية المتعلقة بالترويج للاستثمار بدأت تظهر نتائجها.





وأظهر تحليل لبيانات سابقة صادرة عن «ساما»، قد أظهر ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، بنسبة 1.3% خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، ليصل إلى نحو 13.351 مليار ريال (3.56 مليار دولار)، مقارنة بنحو 13.184 مليار ريال (3.51 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام 2019.





وسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية نحو 3.876 مليار ريال (1.034 مليار دولار) خلال الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة نسبتها 13.25% مقارنة بنحو 3.424 مليار ريال (913 مليون دولار) بالربع الثاني من العام ذاته.



