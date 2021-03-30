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أحد العاملين في الكراكة مشهور: "مبروك لينا.. ربنا قدرنا نفرح كل الشعب المصري"

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أشاد أحمد سليمان، أحد العاملين في كراكة مشهور التي قامت بأعمال التكريك لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهيئة اليوم لمتابعة أعمال الملاحة بالقناة.

وقال "سليمان" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء: "مبروك لينا ولكل الشعب المصري ربنا قدرنا وقدرنا نفرح الشعب المصري كله".

وأضاف "فرحانين باللي قاله الرئيس اليوم، ودائما الفريق أسامة ربيع كان بيوصلنا أن الرئيس بيحفزكوا علشان تقدروا تبذلوا الجهد وتقدروا تحلوا هذه الأزمة".

وتابع " عارفين مدى خطورة المجرى الملاحي للأمن القومي المصري، خاصة أن البعض بدأ التشكيك في قدرة المصريين ولكن ربنا وقفنا وقدرنا نفرح الناس كلها وخرجنا السفينة بفضل الله".

واستطرد "على مدار اليومين اللي فاتوا كانت كميات النوم قليلة جدًا من ساعة ونصف إلى ساعتين بالكثير، كل المهن كانت بتعمل حتى نستطيع أن نخلص الناس من الهم ده".

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