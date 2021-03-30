نجوم مسرح مصر يحرصون على حضور عزاء المخرج هاني إسماعيل (صور)

حرص نجوم مسرح مصر على حضور عزاء المخرج الراحل هاني إسماعيل والمقام في مسجد الحامدية الشاذلية.



ومن هؤلاء النجوم الفنان أوس أوس ومحمد عبد الرحمن كما حرص عدد من نجوم الفن حضور العزاء ومنهم إيهاب فهمي وأشرف زكي.



وكان المخرج هاني إسماعيل، قد توفي مساء أمس الجمعة، نتيجة إصابته بسكتة قلبية، وأعلن خبر الوفاة الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

وكتب عادل: "البقاء لله.. تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ وفاة المخرج الكبير هاني إسماعيل، ‫رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".