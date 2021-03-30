فرجاني ساسي يفاجئ الزمالك بقرار مثير

فاجي الدولي التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط نادى الزمالك، مجلس الإدارة بطلب جديد.





وطالب ساسي الحصول على مستحقاته المتأخرة مع الفريق، وتواصل وكيل أعمال اللاعب مع الإدارة البيضاء من أجل الحفاظ على حقوق اللاعب.

وأبدى ساسى غضبه الشديد، وطلب الحصول على مستحقاته المتأخرة مع القلعة البيضاء، قبل الحديث معه عن التجديد.

وهناك محاولات من جانب إدارة الزمالك، لاحتواء غضب اللاعب من أجل التركيز فى خوض مواجهتى مولودية الجزائر وتونجيت السنغالى.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد قرر تجميد ملف فرجانى ساسى فى الفترة الماضية، بسبب مماطلة اللاعب فى ملف التجديد.