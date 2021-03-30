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عاجل - اتحاد السلة يُعلن فوز الأهلي وتغريم الزمالك 30 ألف جنيه

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
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أصدر الاتحاد المصري لكرة السلة قرارته بشأن ما أحداث مباراة  القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري للسلة رجال بالأمس.

وقرر الاتحاد في اجتماعه الطاريء ما يلي :-

1- اعتبار فوز النادى الأهلى بالمباراة وهزيمة نادى الزمالك .
2- توقيع غرامة مالية على نادى الزمالك قدرها 30000ج (ثلاثون ألف جنيه).
3- نقل مباراة واحدة لنادى الزمالك خارج ارضه.

ألغيت مباراة الزمالك والأهلي في دوري كرة السلة أمس اليوم الإثنين، بسبب حضور بعض الجماهير للمباراة.

 وأوضح الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة السلة أن المراقب قرر إلغاء المباراة وتطبيق اللائحة "نظرا لاقتحام بعض الجماهير الصالة قبل انطلاقها وعدم تمكن الأمن من إخلائها".

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