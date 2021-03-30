Advertisements

بشرى سارة لليفربول قبل مواجهة آرسنال

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
Advertisements
عاد روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول إلى التدريبات الجماعية عقب تعافيه من إصابة في الركبة قبل مواجهة أرسنال خارج الديار في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت القادم.

وغاب فيرمينو عن آخر ثلاث مباريات خاضها ليفربول لكنه شارك في المران الجماعي يوم الاثنين مثلما أوضحت صور على موقع النادي على الإنترنت مشاركة المهاجم البرازيلي الذي سحل ستة أهداف وصنع خمسة في 27 مباراة في الدوري هذا الموسم.

وما زال ليفربول يفتقد المدافعين فيرجيل فان دايك وجو غوميز وجويل ماتيب ولاعب الوسط جوردان هندرسون بسبب الإصابة.

وأحرز ليفربول لقبه الأول في الدوري الإنجليزي منذ 30 عاما الموسم الماضي لكنه يحتل المركز السابع حاليا برصيد 46 نقطة من 25 مباراة في ظل الإصابات وتراجع المستوى، بفارق 25 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر.

أخبار تهمك

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

تزامنا مع محاكمته.. اعرف العقوبات المتوقعة لمتحرش المعادي

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس الوزارء: السماح بإقامة الصلوات في المساجد وصلاة التراويح.. بشرط

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان

منذ ساعة و 26 دقيقة

الشهيد الــ(422).. "الأطباء" تنعي استشاري باطنة بالهيئة الطبية بالسكة الحديد

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على مجموعة مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022

منذ ساعة و 25 دقيقة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - نجم الترجي يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

برشلونة ينجح في حسم صفقته الأولى بعقد يمتد لـ 5 سنوات

منذ أقل من ساعتين

بأمر بيريز.. ريال مدريد يعلن أسماء الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

منذ حوالي 9 ساعات

فرجاني ساسي يفاجئ الزمالك بقرار مثير

منذ أقل من نصف ساعة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ يوم

حقيقةً رحيل نجم الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 م

عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

03:45 م

برشلونة ينجح في حسم صفقته الأولى بعقد يمتد لـ 5 سنوات

07:00 م

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

فرجاني ساسي يفاجئ الزمالك بقرار مثير

08:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان