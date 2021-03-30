موجز أخبار محافظة قنا اليوم الثلاثاء.. السيطرة على عدد من الحرائق واستعدادات لافتتاح مكتب تصديقات الخارجية

شهدت محافظة قنا، عدد من الأحداث الهامة، اليوم الثلاثاء، في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وتقدم بوابة الفجر في السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها المحافظة:-



السيطرة على حريق بفدان من قصب السكر في نجع حمادي



تمكنت الأجهزة الأمنية بإدارة الحماية المدنية، برئاسة العميد هاني الأتربي، مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب في فدان من القصب، بقرية حمره دوم، خلف نقطة الشرطة، بنجع حمادي شمال المحافظة.



كما تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، يفيد السيطرة على حريق قصب بالقرب من كوبري الشيخة في مساحة خمس أفدنة، في أماكن متفرقة، حيث تم انتقال سيارات الإطفاء، بإشراف النقيب علي القاضي، وتمام السيطرة والتبريد قبل امتداد الحريق للمناطق المجاورة.



نائب مساعد وزير الخارجية: مكتب تصديقات قنا لن يكون للتوثيق فقط بل سيقدم كل الخدمات القنصلية



قال السفير حداد عبد التواب الجوهري، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، بالجهود والدعم الذي قدمه المسئولين بمحافظة قنا لتجهيز مقر المكتب على اعلى مستوى، لافتا إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والمحافظة قبيل الافتتاح.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة تنظيم تدريب مكثف للعاملين المرشحين للعمل بالمكتب على كيفية تقديم كافة المعاملات والخدمات التي يقدمها مكتب التصديقات للمواطنين.



"تعليم قوص" يحمل لقب وزارة التعليم بنهائي دوري الشركات بورسعيد



فاز فريق كرة القدم التابع لإدارة قوص التعليمية، ممثلا لوزارة التربية والتعليم، بدوري الشركات، علي فريق وزارة التموين ١٨ في مباراته النهائية، التي أقيمت على الملعب الخماسي لنادى البحر بمدينة قنا، صباح اليوم الثلاثاء، بحسب تصريح الدكتور محمد خلف مدير عام إدارة قوص التعليمية.

هذا وأشار مدير تعليم قوص، إلى أن فريق كرة القدم فوق ٣٥ سنة، التابع للإدارة، تحت رعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا والدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وصابر زيان مدير عام الشؤون التنفيذية والأنشطة بتعليم قنا، صعد اليوم للتصفيات النهائية بدوري شركات قطاعات الصعيد التي ستقام ببورسعيد سبتمبر المقبل، بعد فوزه الكبير على فريق وزارة التموين، ليحمل الفريق لقب وزارة التربية والتعليم، للتنافس على مستوى الجمهورية، كسابقة تتنافس بها الإدارة بدوري الشركات منذ ٣ سنوات متتالية.



محافظ قنا: فحص 1133 مواطنا مجانا خلال قافلة طبية بقوص



نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا، قافلة طبية مجانية شاملة، بقرية خزام التابعة لمركز قوص، ضمن فاعليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا، لدعم مستوى الخدمات الصحية بمختلف مراكز وقري المحافظة.

يأتي ذلك في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.