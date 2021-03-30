ننشر أول صور للمتهم بالاعتداء الجنسي على طفلة كرداسة

حصلت بوابة "الفجر" على صور المتهم بالاعتداء الجنسي على طفلة تبلغ من العمر ٨ سنوات بكرداسة.



وباشرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة، التحقيق في واقعة اعتداء شاب جنسيا على طفلة تبلغ من العمر ٨ سنوات بمركز كرداسة.



وأمرت النيابة، بعرض الطفلة على الطب الشرعي، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.



تلقى قسم شرطة كرداسة، شمال الجيزة بلاغا من " إيناس جمال" والدة طفلة تبلغ من العمر ٨ سنوات، بالاعتداء جنسيا على طفلتها على يد شاب ويدعى " عادل مجدي" يبلغ من العمر ١٩ عاما



وكشفت التحريات، أن الطفلة البالغة من العمر ٨ سنوات، أن الطفلة أثناء لعبها مع نجله شقيقة المتهم الذي يقطن بذات الشارع، قابلها واستدرجها، وقام بالتعدي جنسيا عليها وتم تحرير محضر، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

