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ننشر أول صور للمتهم بالاعتداء الجنسي على طفلة كرداسة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:34 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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حصلت بوابة "الفجر" على صور المتهم بالاعتداء الجنسي على طفلة تبلغ من العمر ٨ سنوات بكرداسة.

وباشرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة، التحقيق في واقعة اعتداء شاب جنسيا على طفلة تبلغ من العمر ٨ سنوات بمركز كرداسة.

وأمرت النيابة، بعرض الطفلة على الطب الشرعي، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

تلقى قسم شرطة كرداسة، شمال الجيزة بلاغا من " إيناس جمال" والدة طفلة تبلغ من العمر ٨ سنوات، بالاعتداء جنسيا على طفلتها على يد شاب ويدعى " عادل مجدي" يبلغ من العمر ١٩ عاما

وكشفت التحريات، أن الطفلة البالغة من العمر ٨ سنوات، أن الطفلة أثناء لعبها مع نجله شقيقة المتهم الذي يقطن بذات الشارع، قابلها واستدرجها، وقام بالتعدي جنسيا عليها وتم تحرير محضر، لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 
ننشر أول صور للمتهم بالاعتداء الجنسي على طفلة كرداسة
ننشر أول صور للمتهم بالاعتداء الجنسي على طفلة كرداسة
ننشر أول صور للمتهم بالاعتداء الجنسي على طفلة كرداسة
ننشر أول صور للمتهم بالاعتداء الجنسي على طفلة كرداسة

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