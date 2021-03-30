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لماذا يجب القيام بعملية شفط الدهون كل 5 سنوات؟.. استشاري يُجيب (فيديو)

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:37 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور محمود حمدان، استشاري جراحة التجميل، إن الدهون لا تغني عن استخدام الحشوات مثل الفيلر، ومن يحكم في اختيار المادة المناسبة هو مظهر الجسم؛ معقبًا: "التنوع في الاستخدام ما بين الدهون والحشوات يظهر دائمًا شكل أفضل".

وأضاف "حمدان"، خلال حواره مع الإعلاميين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الثلاثاء، أن السيدة إذا كانت تعاني من خفض الوزن، وتريد رسم الجسم، ففي هذه الحالة يتم استخدام الفيلر أو حشوات السيلكون، وهذه المواد متوفرة بأحجام وبأشكال متنوعة.

وأوضح أن شفط الدهون وإعادة حقنها لمناطق مختلفة يحدث بنسبة 80% في جلسة واحدة، وتظهر النتيجة في مدة تتراوح ما بين 8 لـ12 أسبوع.

وتابع أن هناك إمكانية لشد "اللغط" من خلال شفط الدهون، وشد الجلد لاتجاه الفك الأعلى، وهذا يحدث من خلال جلسة واحدة فقط، موضحًا أن عمليات شفط وحقن الدهون هي دائمة، ولا بد من الحفاظ على نظام غذائي متوازن، وممارسة الرياضة بصفة منتظمة، والمعتاد بأن عملية شفط وحقن الدهون تجرى كل 5 سنوات لإعادة الشكل لما كان عليه مرة أخرى.

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