صحفي يعذّب شقيقه حتى الموت في المعصرة

أقدم صحفي علي تعذيب شقيقه حتي الموت بمنطقة حدائق حلوان، دائرة قسم شرطة المعصرة، بسبب ادمانه المواد المخدرة.



تلقي العميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة بلاغا من المدعو "شوقي"، 43 سنة، صحفي باحدي الجرائد، ومقيم بحدائق حلوان، مفاده انتحار شقيقه بسبب الإدمان.



وبالإنتقال والفحص عثر علي جثة المدعو "محمود"، 35 سنة، وبها أثار تعذيب وضرب، ما دلل على وجود شبهة جنائية حول الوفاة.



وبتكثيف التحريات ومناقشة أسرة المتوفي أقروا أن شقيقه المبلغ قام بتعذيبه وتوفي إثر ذلك وتحفظت مباحث القسم علي المتهم، وجار منقاشته حول ملابسات الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.