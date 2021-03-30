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الهيئة العامة للترفيه تحصل على شهادة الأيزو ISO 20000

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:37 م
بوابة الفجر
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حصلت الهيئة العامة للترفيه على شهادة الجودة في نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات أيزو ISO/IEC) 20000) من المعهد البريطاني للمعايير BSI، المعتمدة من هيئة المقاييس الدولية، وذلك عقب تحقيقها الكفاءة العالية في الحلول التقنية التي تسهم في تطوير منظومة قطاع الترفيه وفقًا للمواصفات العالمية.

ويأتي منح الشهادة للهيئة تعزيزًا لمكانة ومثالية خدمات تقنية المعلومات والأنظمة التقنية التي طورتها الهيئة، وفقًا للمواصفات والمعايير العالمية، واعتمادها في تنظيم وإنجاز العمليات وتوثيق المخرجات، واستخدامها أسلوب المنظومة المتكاملة بشكل فعَّال في مجال تقنية المعلومات، إضافة إلى جهودها في تكريس الرقمنة وتوفير خدمات متطورة من خلال منصات رقمية عززت من التنافسية في قطاع الترفيه، وزادت من الكفاءة والجودة والفعالية في قطاع تقنية المعلومات.

وتُعدّ شهادة الأيزو 20000 المعيار الدولي الأول من نوعه في العالم الذي يركّز على تقنية المعلومات، وهي من أهم الشهادات العالمية في إدارة خدمات تقنية المعلومات.

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