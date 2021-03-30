مميش: بعد تعويم السفينة الجانحة رجال قناة السويس يستحقون جائزة نوبل (فيديو)





علق الفريق مهاب مميش، مستشار الرئيس لشؤون قناة السويس، على نجاح تعويم السفينة الجانحة، قائلًا: " أحنا كان نفسنا نفرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، دا راجل شايل البلد وموجود في كل موقع ويعمل ليل نهار، وما حدث في الـ6 سنوات الاخيرة لم يحدث طيلة تاريخ مصر".وتابع "مميش"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن البعض شمت في جنوح السفينة، لأن هذا قد يؤثر على دخل مصر من العملة الصعبة، معقبًا: " نشكر الله سبحانه وتعالى على نجاح تعويم السفينة، بدون أي خدش في وقت قياسي".وأضاف: "رجال قناة السويس يستحقون اكثر من جائزة نوبل نظرً لجهودهم في انقاذ السفينة الجانحة، وإدارة هذا المجرى الملاحي الهام قناة السويس تعمل ولا تتكلم".