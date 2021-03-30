Advertisements

مميش: بعد تعويم السفينة الجانحة رجال قناة السويس يستحقون جائزة نوبل (فيديو)

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
علق الفريق مهاب مميش، مستشار الرئيس لشؤون قناة السويس، على نجاح تعويم السفينة الجانحة، قائلًا: " أحنا كان نفسنا نفرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، دا راجل شايل البلد وموجود في كل موقع ويعمل ليل نهار، وما حدث في الـ6 سنوات الاخيرة لم يحدث طيلة تاريخ مصر".

وتابع "مميش"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن البعض شمت في جنوح السفينة، لأن هذا قد يؤثر على دخل مصر من العملة الصعبة، معقبًا: " نشكر الله سبحانه وتعالى على نجاح تعويم السفينة، بدون أي خدش في وقت قياسي".

وأضاف: "رجال قناة السويس يستحقون اكثر من جائزة نوبل نظرً لجهودهم في انقاذ السفينة الجانحة، وإدارة هذا المجرى الملاحي الهام قناة السويس تعمل ولا تتكلم".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قناة السويس جائزة نوبل تعويم السفينة السفينة الجانحة

أخبار تهمك

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

نجم بيراميدز يرفض التجديد من أجل الانضمام إلى الأهلي

منذ ثلث ساعة

الشهيد الــ(422).. "الأطباء" تنعي استشاري باطنة بالهيئة الطبية بالسكة الحديد

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على مجموعة مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022

منذ أقل من ساعتين

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة ينجح في حسم صفقته الأولى بعقد يمتد لـ 5 سنوات

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ أقل من ساعتين

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ يوم

رئيس الوزارء: السماح بإقامة الصلوات في المساجد وصلاة التراويح.. بشرط

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

منذ حوالي 10 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

فرجاني ساسي يفاجئ الزمالك بقرار مثير

منذ أقل من ساعة

عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان

منذ أقل من ساعتين

بأمر بيريز.. ريال مدريد يعلن أسماء الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل - نجم الترجي يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

مهاب مميش عن "السفينة الجانحة": "بلد عائمة"

جهود استثنائية لعودة الملاحة.. أحدث تحركات الدولة بشأن السفينة الجانحة

حقيقة تأثير التكريك حول السفينة الجانحة على أنفاق قناة السويس (فيديو)

عاجل.. "مميش" يعلن تحرير وإبحار السفينة الجانحة

بالصور.. تعويم السفينة الجانحة وإنهاء أزمة قناة السويس

من البحر الأحمر إلى قناة السويس.. فرحة الأهالى بتعويم السفينة الجانحة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:42 م

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان

07:30 م

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

03:45 م

برشلونة ينجح في حسم صفقته الأولى بعقد يمتد لـ 5 سنوات

07:00 م

فرجاني ساسي يفاجئ الزمالك بقرار مثير

08:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان