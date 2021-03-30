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السياحة والآثار تكرم إلهام صلاح مستشار الوزير للمتاحف

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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عُقد اليوم اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، برئاسة وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك.

وكرم المجتمعون الدكتورة الهام صلاح الدين مستشار الوزير للمتاحف الجديدة، لبلوغها سن التقاعد، حيث تعد نموذجًا للإخلاص والكفاءة، متمنيًا لها كل دوام الصحة والتوفيق.

يذكر أن إلهام صلاح تولت رئاسة قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، ثم تولت منصب مستشار وزير السياحة والآثار للمتاحف الجديدة.

وتعتبر صلاح إحدى المتخصصات في تخصص فريد وهو سيناريو العرض المتحفي حيث حصلت فيه على درجة الدكتوراة.

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