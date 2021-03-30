كارتيرون: نحرص على إجراء قياسات بدنية للاعبي الزمالك

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه يحرص على إجراء قياسات بدنية للاعبين والعمل مع كل لاعب بشكل منفرد من الناحيتين البدنية والنفسية.

أضاف المدير الفني للزمالك في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك أن هناك قياسات بدنية لجميع اللاعبين في الفترة الماضية، والمعدلات البدنية تحسنت بنسبة 10% خلال فترة التوقف الأخيرة .

كما أشار كارتيرون إلى أنه فخور بالتحسن في المستوى البدني للاعبين، مشيدا بدور الجهاز الطبي معه في تطوير الحالة البدنية للاعبين، موضحا أنه لا يقيم اللاعب فنيا إلا بعد جاهزيته من الناحية البدنية، ولن يدفع بأي لاعب غير جاهز بدنيا بنسبة 100%.

واختتم المدير الفني الفرنسي تصريحاته بأن التدريب يبدأ بخوض إطالات معينة قبل التدريب لمدة ساعة ونصف فقط ولكنها تكون بجرعات مكثفة، وبعد التدريب يخوض الفريق إطالات أخرى.