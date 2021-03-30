Advertisements

كارتيرون: نحرص على إجراء قياسات بدنية للاعبي الزمالك

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:41 م
بوابة الفجر
محمد زكي
Advertisements

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه يحرص على إجراء قياسات بدنية للاعبين والعمل مع كل لاعب بشكل منفرد من الناحيتين البدنية والنفسية.

 

أضاف المدير الفني للزمالك في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك أن هناك قياسات بدنية لجميع اللاعبين في الفترة الماضية، والمعدلات البدنية تحسنت بنسبة 10% خلال فترة التوقف الأخيرة .

 

 كما أشار كارتيرون إلى أنه فخور بالتحسن في المستوى البدني للاعبين، مشيدا بدور الجهاز الطبي معه في تطوير الحالة البدنية للاعبين، موضحا أنه لا يقيم اللاعب فنيا إلا بعد جاهزيته من الناحية البدنية، ولن يدفع بأي لاعب غير جاهز بدنيا بنسبة 100%.

 

واختتم المدير الفني الفرنسي تصريحاته بأن التدريب يبدأ بخوض إطالات معينة قبل التدريب لمدة ساعة ونصف فقط ولكنها تكون بجرعات مكثفة، وبعد التدريب يخوض الفريق إطالات أخرى.

أخبار تهمك

حقيقةً رحيل نجم الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

فرجاني ساسي يفاجئ الزمالك بقرار مثير

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على مجموعة مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022

منذ ساعة و 25 دقيقة

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس الوزارء: السماح بإقامة الصلوات في المساجد وصلاة التراويح.. بشرط

منذ ساعة و 15 دقيقة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ يوم

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 12 ساعة

بأمر بيريز.. ريال مدريد يعلن أسماء الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

تزامنا مع محاكمته.. اعرف العقوبات المتوقعة لمتحرش المعادي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - نجم الترجي يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

الشهيد الــ(422).. "الأطباء" تنعي استشاري باطنة بالهيئة الطبية بالسكة الحديد

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة ينجح في حسم صفقته الأولى بعقد يمتد لـ 5 سنوات

منذ أقل من ساعتين

عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان

منذ ساعة و 26 دقيقة

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 م

عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

03:45 م

برشلونة ينجح في حسم صفقته الأولى بعقد يمتد لـ 5 سنوات

07:00 م

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

فرجاني ساسي يفاجئ الزمالك بقرار مثير

08:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان