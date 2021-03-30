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مد تخفيض تذاكر الدخول للمناطق الأثرية حتى مايو القادم

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:45 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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ناقشت وزارة السياحة والآثار في اجتماعها المنعقد اليوم عدد من الموضوعات الهامة لدفع ودعم حركة السياحة الداخلية ورفع الوعي الأثري والسياحي للمواطنين.

وقرر المجتمعون الموافقة على مد منح المصريين التخفيض على تذاكر دخول المواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة، وذلك ضمن مبادرة دعم حركة السياحة الداخلية حتى منتصف شهر مايو ٢٠٢١.

منح إعفاء على تذاكر دخول المواقع والمتاحف الأثرية المدرجة بالبرنامج السياحي ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة لقطار الشباب لمحافظتي الأقصر وأسوان.

وتأتي القرارات تماشيًا مع خطة الوزارة نحو دفع ورفع الوعي السياحي والأثري لكافة فئات المجتمع ولا سيما الأطفال والشباب من خلال تنظيم مثل هذه الرحلات التوعوية إلى المناطق السياحية والأثرية المختلفة بما يساهم في تعريفهم بصورة أكبر على تاريخ مصر والحضارة المصرية العريقة ومقوماتها السياحية الفريدة والمتنوعة مما يعمل على تعزيز فخرهم وانتمائهم لبلادهم.

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