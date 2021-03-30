للمرة الأولى في الشرق الأوسط.. أحمد فهمي "علامة تجارية" برعاية طارق نور









أعلنت مجموعة شركات طارق نور، تعاقدها مع الفنان أحمد فهمي، وذلك من خلال مؤتمر أقيم مساء أمس، في أحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.







وجاء هذا التعاقدليس بغرض إنتاج محتوى مختلف من مسلسلات، وأفلام، ومحتوى ديجتال، وليس لإدارة أعماله، ولكن جاء هذا التعاون مع أحمد فهمي، "كعلامة تجارية"، نظرًا لتواجد "فهمي" القوى والفاعل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام.









وعبر "فهمي" من خلال المؤتمر عن سعادته بالتعاون مع طارق نور لانه كان يرى أن الأعمال الخاصة به فيها إبداع وهو يحب هذا النوع من الأعمال، حيث يعتبر التحول لعلامة تجارية يعني إن الشركة ستضع خطة تسويقية لأحمد فهمي مبنية على دراسة وبحث، تتضمن الفئة المشاركة من جمهوره، وأعمارهم، ولماذا يحبه الجمهور؟ وبناءً على هذا الاستبيان تقدم مجموعة طارق نور، محتوى ليتم وضعه على منصات أحمد فهمي على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.





ويعتبر هذا التعاون هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وتعتبر خطوة كبيرة في تقديم المحتوى الرقمي والديجيتال.