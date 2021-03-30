Advertisements

للمرة الأولى في الشرق الأوسط.. أحمد فهمي "علامة تجارية" برعاية طارق نور

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:14 م
بوابة الفجر
كريم هاشم
Advertisements




أعلنت مجموعة شركات طارق نور، تعاقدها مع الفنان أحمد فهمي، وذلك من خلال مؤتمر أقيم مساء أمس، في أحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.



وجاء هذا التعاقدليس بغرض إنتاج محتوى مختلف من مسلسلات، وأفلام، ومحتوى ديجتال، وليس لإدارة أعماله، ولكن جاء هذا التعاون مع أحمد فهمي، "كعلامة تجارية"، نظرًا لتواجد "فهمي" القوى والفاعل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام.




وعبر "فهمي" من خلال المؤتمر عن سعادته بالتعاون مع طارق نور لانه كان يرى أن الأعمال الخاصة به فيها إبداع وهو يحب هذا النوع من الأعمال، حيث يعتبر التحول لعلامة تجارية يعني إن الشركة ستضع خطة تسويقية لأحمد فهمي مبنية على دراسة وبحث، تتضمن الفئة المشاركة من جمهوره، وأعمارهم، ولماذا يحبه الجمهور؟ وبناءً على هذا الاستبيان تقدم مجموعة طارق نور، محتوى ليتم وضعه على منصات أحمد فهمي على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.


ويعتبر هذا التعاون هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وتعتبر خطوة كبيرة في تقديم المحتوى الرقمي والديجيتال.
للمرة الأولى في الشرق الأوسط.. أحمد فهمي "علامة تجارية" برعاية طارق نور
للمرة الأولى في الشرق الأوسط.. أحمد فهمي "علامة تجارية" برعاية طارق نور
للمرة الأولى في الشرق الأوسط.. أحمد فهمي "علامة تجارية" برعاية طارق نور
للمرة الأولى في الشرق الأوسط.. أحمد فهمي "علامة تجارية" برعاية طارق نور
للمرة الأولى في الشرق الأوسط.. أحمد فهمي "علامة تجارية" برعاية طارق نور
للمرة الأولى في الشرق الأوسط.. أحمد فهمي "علامة تجارية" برعاية طارق نور
للمرة الأولى في الشرق الأوسط.. أحمد فهمي "علامة تجارية" برعاية طارق نور
للمرة الأولى في الشرق الأوسط.. أحمد فهمي "علامة تجارية" برعاية طارق نور

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

منذ حوالي 11 ساعة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ يوم

عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة ينجح في حسم صفقته الأولى بعقد يمتد لـ 5 سنوات

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يصدم كهربا من جديد

منذ أقل من نصف ساعة

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 14 ساعة

الشهيد الــ(422).. "الأطباء" تنعي استشاري باطنة بالهيئة الطبية بالسكة الحديد

منذ حوالي 5 ساعات

بأمر بيريز.. ريال مدريد يعلن أسماء الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم بيراميدز يرفض التجديد من أجل الانضمام إلى الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

خبير يكشف السبب الحقيقي لبناء سد النهضة (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بيان ناري من نادي الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

فرجاني ساسي يفاجئ الزمالك بقرار مثير

منذ أقل من ساعتين

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرف على هواتف "Realme" التى تنطلق في السوق المصري بداية 2019

"تنمية الصادرات": 11 شركة مصرية تشارك بمعرض "عرب بلاست" للكيماويات بدبي

مي سمير تكتب: "الفجر" تكشف سر "ديسكفرى" بـ 3 حوارات مع أقوى قادتها

"إعمار اليمن" يبدأ نشاطاً تعريفياً بالمشاريع السعودية التنموية

إنطلاف فعاليات منتدي دور التمويل الإسلامي في التنمية المستدامة مطلع الشهر المقبل

نبض يوقع شراكة مع هواوي ويصبح المزود الرسمي للأخبار العربية لمستخدميها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:42 م

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

03:45 م

عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان

07:30 م

نجم بيراميدز يرفض التجديد من أجل الانضمام إلى الأهلي

09:01 م

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان