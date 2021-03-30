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مغادرة محترفين الفراعنة بعد مشاركتهم في مباراة جزر القمر

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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حقق منتخب مصر الأول الفوز على جزر القمر ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية برباعية مقابل لا شيء.

 

غادر القاهرة اليوم لاعبو مصر المحترفين بالخارج بعد انتهاء مهمتهم مع منتخب بلادهم الوطني التي تم استدعاؤهم إليها.

 

وكان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني قد استدعى كلا من محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن "تريزيجيه" ومصطفى محمد لمباراتي كينيا وجزر القمر في الجولتين الأخيرتين لتصفيات الأمم الأفريقية، وأحمد حجازي لمباراة كينيا التي أقيمت هناك وغادرها عائدا إلى جدة.

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